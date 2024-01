Teatro Roma, soci verso un'intesa: ipotesi di un secondo direttore

Per affrontare il corto circuito istituzionale, dopo un incontro tra Campidoglio, Regione Lazio e ministero della Cultura si è deciso di modificare lo statuto della Fondazione, introducendo un modello di "governance duale" simile a quello presente in altri teatri italiani, De Fusco rinuncerebbe così all'incarico di direttore generale, assumendo invece la responsabilità di direttore artistico per i teatri Argentina, India, Torlonia e del Valle, mentre il Comune nominerebbe Onofrio Cutaia come direttore generale

Il Campidoglio, la Regione Lazio e il ministero della Cultura sembrano vicini a un accordo riguardo alla controversa nomina di Luca De Fusco a direttore generale e artistico del Teatro di Roma. Secondo fonti non ufficiali, l'intesa prevede la modifica dello statuto con l'introduzione di due incarichi distinti: uno per il direttore generale e uno per il direttore artistico. Secondo questa prospettiva, il regista napoletano rinuncerebbe all'incarico di direttore generale, assumendo invece la responsabilità di direttore artistico per i teatri Argentina, India, Torlonia e del Valle. Questa soluzione consentirebbe al Comune di designare Onofrio Cutaia come direttore generale del Teatro di Roma, un profilo più orientato al management.