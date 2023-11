Roma, cade albero per il forte vento: morta una donna a Gianicolense

È avvenuto in via di Donna Olimpia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo. In via precauzionale il tratto coinvolto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate verifiche sugli altri alberi

A causa del forte vento un albero è caduto a Roma uccidendo una donna. È successo in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere Gianicolense. A quanto si è appreso, la vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso ma soccorso in stato di shock. Un altro albero è caduto su una bancarella in zona Mostacciano, ferendo lievemente una donna, mentre in zona Alessandrino un’altra donna è stata ferita dalla caduta di alcuni rami.

I soccorsi

Dopo la caduta del platano, intorno alle 10.30, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimare la donna, ma non c'è stato niente da fare. A quanto ricostruito l’albero si è spezzato a un metro e mezzo da terra e le sue fronde sono finite sull'anziana. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile Giannino Caria, oltre al sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. In via precauzionale il tratto coinvolto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate verifiche sugli altri alberi.

Aperta indagine

Sulla vicenda la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul posto ha effettuato un sopralluogo il pm di turno, Eugenio Albamonte, insieme ai carabinieri della Forestale. A coordinare gli accertamenti è il procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L’albero caduto verrà sequestrato e sul corpo della donna verrà eseguita l’autopsia.

Caduti alberi e rami in altre zone di Roma

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via del Pergolato, in zona Alessandrino, per dei rami caduti che hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede.



Un altro albero è caduto invece su una bancarella in viale Don Pasquino Borghi 312, in zona Mostacciano, ferendo in modo lieve una donna che si trovava in prossimità del banco. La donna è stata portata dal 118 all'ospedale Gemelli. Nel complesso sono state circa 200 le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco.