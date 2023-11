Roma, vitello in fuga tra le auto: allarme a Vitinia

Allarme questa mattina a Vitinia, in zona Roma Sud, per un vitello allontanatosi, presumibilmente, da un allevamento. L'animale, già piuttosto alto e con due corna appuntite, ha comprensibilmente suscitato apprensione nei residenti che già prima delle 7 hanno iniziato a telefonare al centralino della polizia di Roma Capitale per segnalare la presenza del vitello in strada.