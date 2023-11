Il leone fuggito, indagini per accertare se la gabbia era aperta

Inchiesta da parte dei carabinieri dopo la denuncia del proprietario del circo che sostiene di aver trovato la gabbia scardinata. Proteste degli animalisti che chiedono il divieto dell'utilizzo di animali nei circhi ascolta articolo

Kimba , il leone di 8 anni fuggito ieri da un circo a Ladispoli e catturato dopo poche ore sul litorale nord di Roma, sta bene. Il grosso felino che per ore ha seminato il panico tra la gente, è stato sedato e catturato. Ricerche in corso per accertare se la gabbia dove era richiuso il leone sia stata dolosamente aperta da qualcuno. Le indagini della Procura di Civitavecchia sono scattate dopo la denuncia fatta dal proprietario del circo alla caserma dei carabinieri . L’incidente ha suscitato parecchie polemiche degli animalisti. "Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi" Lo scrive su Facebook il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

Borrelli e gli animalisti al Circo di Ladispoli "Sono immagini indegne di un Paese civile quelle che tutti noi abbiamo visto nel video della cattura del leone fuggito dal circo. Neanche al peggior mafioso viene riservato un trattamento simile” . Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che si è dato appuntamento oggi pomeriggio con una rappresentanza di animalisti davanti al Rony Roller Circus a Ladispoli per chiedere il divieto su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo di animali nei circhi e per protestare contro le violenze subite dall'animale nel momento della sua cattura. "La verità è che la lobby dei circhi gode ancora di protezioni importanti - aggiunge Borrelli - come dimostra l'ennesimo slittamento del testo normativo al Senato al 18 agosto 2024 per la presentazione del Decreto Legislativo attuativo della Legge delega sullo spettacolo che avrebbe portato al superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”. approfondimento Roma, catturato il leone fuggito dal circo a Ladispoli

Divieto dei circhi con animali "Proporremo in consiglio regionale gli atti necessari affinché si vietino i circhi con animali"- promette Claudio Marotta, capogruppo di AVS (Verdi-Sinistra) nella Regione Lazio -" anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Poi propone: "Sosteniamo piuttosto gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown per valorizzare i talenti umani e non le penose costrizioni degli animali forzati dall'uomo a dare spettacolo in condizione di cattività". approfondimento Gravity Circus, all'Idroscalo di Milano fino al 10 dicembre

Il Sindaco di Ladispoli "Il leone è stato sedato e catturato. Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione". Lo scrive su Facebook il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. "Spero -aggiunge- che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie