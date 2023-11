Roma, apparse svastiche nel quartiere ebraico e a Trastevere

Già nei giorni scorsi nella zona del ghetto erano state annerite quattro pietre d'inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti

Le scritte sono apparse nell'area di Portico D'Ottavia, in Piazza delle Cinque Scole, a poca distanza dal Tempio Maggiore della Capitale, sulle scalette verso piazza Gerusalemme, in piazza di Monte Savello e via di Monte Savello dove c'è un'altra gradinata che conduce verso il Lungotevere. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Già nei giorni scorsi nella zona del ghetto erano state annerite quattro pietre d'inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti.