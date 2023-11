Roma, blitz antidroga dei carabinieri nelle periferie: 21 arresti

Nel popoloso quartiere di San Basilio, sono stati arrestati tre uomini e una donna. Invece, in viale Kant, i carabinieri hanno arrestato una donna a bordo di un’auto, trovata in possesso 8,3 grammi di cocaina

A Roma i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli antidroga nelle periferie della Capitale, arrestando 21 persone e sequestrando migliaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, marijuana e hashish. Nel popoloso quartiere di San Basilio, sono stati arrestati tre uomini e una donna. Invece, in viale Kant, i carabinieri hanno arrestato una donna a bordo di un’auto, trovata in possesso 8,3 grammi di cocaina, divisa in 11 involucri. In via Corinaldo è stato arrestato un 25enne.

Gli altri arresti

Il blitz non si è fermato qui. Tre uomini e una donna sono stati arrestati nell’area urbana del Quarticciolo. Così come ci sono stati nunmerosi altri arresti, sempre eseguiti dai carabinieri in altre zone periferiche della Capitale: da via Manfredonia a via Palmiro Togliatti, fino a Largo Fratelli Lumiere e via Giolitti.