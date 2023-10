Rottweiler caduto dal terzo piano, cosa sappiamo sulla morte di Cody

Tra le ipotesi più accreditate, ma ancora da dimostrare, c'è quella che il cane possa essere caduto dopo aver perso l'equilibrio sul davanzale per afferrare un gatto che vive nello stesso appartamento ascolta articolo

Come è morto Cody, il rottweiler di otto mesi precipitato ieri da una delle finestre affacciate su via Frattina a Roma? (FOTO) È la domanda a cui è chiamata a rispondere l'autopsia alla quale sarà sottoposta la carcassa del cane presso il canile municipale della Muratella dove è stata portata ieri mattina dal personale della Asl Roma 1. Nel frattempo è stata smentita dai carabinieri l'ipotesi dell'uccisione del cane con un colpo di pistola prima della caduta, formulata da alcuni animalisti. I militari hanno infatti escluso l'eventualità di spari in via Frattina e di armi nell'appartamento in cui il cane viveva con un altro cane e due gatti.

Inseguiva un gatto? Secondo quanto riferisce il Corriere, tra le ipotesi più accreditate, ma ancora da dimostrare, c'è quella che il cane possa essere caduto dopo aver perso l'equilibrio sul davanzale per acchiappare al volo uno dei gatti presenti nello stesso appartamento. Dubbi sono stati espressi sia dalla stessa proprietaria, che al momento della caduta era in bagno mentre il suo compagno è sopraggiunto in un secondo momento in bicicletta, sia dai familiari della 27enne incinta alla settima settimana, travolta dal rottweiler mentre passeggiava per via Frattina con la madre. La donna è stata poi ricoverata in terapia sub-intensiva al Policlinico Umberto I per trauma cranico e una frattura dietro a un orecchio. Non è in pericolo di vita e il feto è vitale. leggi anche Incendio a Roma, fiamme in un appartamento a Trastevere: un morto

Le altre ipotesi Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero una serie di aspetti ancora da chiarire, nell'ipotesi che il ferimento della ragazza e la morte di Cody non siano il frutto solo di un mero incidente. Per questo motivo la 41enne proprietaria dell'animale potrebbe essere denunciata per lesioni colpose. Inoltre, dalle prime indagini, scattate proprio per una iniziale segnalazione probabilmente sbagliata di un colpo d'arma da fuoco proveniente da via Frattina, hanno riguardato la composizione dei condomini che hanno fatto da scenario alla drammatica vicenda. Secondo chi lavora in zona, riporta il Corriere, la vicenda del cane caduto sarebbe da associare a screzi fra inquilini che all'inizio hanno fatto pensare a una vendetta fra le mura domestiche. Si è fatta poi largo la voce dell'eventuale giro di spaccio di stupefacenti che potrebbe essere alla base dello sparo, il quale potrebbe aver innescato la fuga del rottweiler e quindi la sua caduta. Tutte ipotesi da verificare dai carabinieri che nelle prossime ore sentiranno ancora i protagonisti della vicenda e svolgeranno accertamenti su una serie di persone presenti il 27 ottobre in via Frattina, sia nel palazzo sia fuori. Inoltre, in passato ci sarebbero state lamentele per oggetti lanciati dalle finestre e dai balconi sui passanti. All'attenzione delle forze dell'ordine ci sono in particolare eventuali segnalazioni effettuate in passato per molestie, schiamazzi, liti e danneggiamenti, così come per spaccio di droga e presenza di persone sospette. leggi anche Roma, trovato l’uomo che lanciava feci contro le donne: è un 52enne