Incendio a Roma, fiamme in un appartamento a Trastevere: un morto

Il rogo è divampato verso le 4.30 di questa notte in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Aurelio Saffi

Un uomo di 51 anni è morto in un incendio divampato questa notte, verso le 4.30, in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Aurelio Saffi, nel quartiere Trastevere, a Roma.