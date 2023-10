Roma, trovato l’uomo che lanciava feci contro le donne: è un 52enne

Gli altri episodi

Per il 52enne non si tratta della prima volta dal momento che ha collezionato denunce sin dal 2012 e sempre per imbrattamento e molestie. La tecnica scelta è ogni volta la stessa e le vittime sono state sempre donne sole o in gruppo, aggredite nei parcheggi dei centri commerciali della Capitale. Nonostante tutto, però, l’uomo ne è uscito sempre indenne. È stato denunciato una prima volta proprio nel 2012, poi un anno più tardi ma per violenza sessuale. Sempre per aver lanciato escrementi, colleziona poi altre denunce nel 2021 e nel 2022. Il modus operandi, come detto, sempre il medesimo. Attende che le vittime raggiungano l’automobile nei parcheggi e lancia un fagotto di carta pieno di feci, per poi andarsene. Tra le zone di Roma in cui si sono verificati episodi simili ci sono il Tuscolano, Arco di Travertino e San Giovanni. In tutto le denunce sono state cinque.