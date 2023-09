Roma, è caccia all'uomo che aggredisce le donne lanciando feci

Feci lanciate nella auto delle ragazze. Accade a Roma, dove, dopo una prima segnalazione di qualche giorno fa, le testimonianze, raccolte dal profilo Instagram Welcome to Favelas, si sono moltiplicate in queste ultime ore. Episodi che, inoltre, secondo quanto riportano le giovani, si verificherebbero da almeno cinque anni. ( IL TENTATO SCIPPO A UN'ANZIANA )

La ricostruzione dei fatti

Le zone da cui arrivano le segnalazioni sono molteplici: Tuscolano, Montesacro, Appio, Arco di Travertino. "È successo questa notte verso le 4 vicino al forno di piazza Sempione, un uomo sulla settantina ci tira la cacca chiusa in un fazzoletto, sia in macchina che parzialmente addosso e poi scappa", ha raccontato una delle prime a segnalare la situazione. "Due anni fa mi è successa più o meno la stessa cosa - ha raccontato un'altra ragazza - ero in zona Ostiense, in tarda notte".