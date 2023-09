Incidente a Cassino, morto motociclista: ipotesi gara con un'auto

Il giovane è deceduto la notte tra lunedì 11 e martedì 12 settembre dopo essere caduto al secondo tornante della via Panoramica che collega l'abbazia di Montecassino con il centro cittadino. Gli inquirenti stanno vagliando alcuni video

Una corsa a tutta velocità tra due moto ed un'auto lanciate tra i tornanti della via Panoramica che collega l'abbazia di Montecassino con il centro cittadino: è l'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri impegnati nelle indagini sulla morte di Giulio D'Aliesio, il 18enne deceduto nella notte tra lunedì e martedì per una caduta all'altezza del secondo tornante. Della gara ci sono due video entrati nella disponibilità della Procura delle Repubblica di Cassino in queste ore.