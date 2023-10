Roma, caos treni tra Termini e Prenestina per un guasto elettrico

A Roma giornata travagliata per chi si muove con i treni. La circolazione dei convogli è stata infatti fortemente rallentata da stamattina nel nodo ferroviario della Capitale a causa di un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Le cause del guasto, che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea, sono in corso di accertamento, ha spiegato in una nota Rfi, sottolineando che "le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea".