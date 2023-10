Roma, 32enne accoltellato alla gola fuori da un bar: un arresto

Il giovane nordafricano è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito a coltellate un uomo ieri sera nei pressi di piazza Bologna. La vittima si trova ricoverata all'Umberto I in prognosi riservata

