Scontro tra auto vicino Roma: due morti, gravi due bambini

Positivi all'alcool test i due uomini, 35 e 44 anni, che erano a bordo dell'Audi che ha provocato l'incidente. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e accertare chi dei due uomini era alla guida.

Da quanto ricostruito fino a ora, un'auto Audi A 6 con due persone ha invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con una Renault con a bordo una famiglia composta da marito, moglie e due figli. I due adulti sono morti sul colpo, mentre i minori, insieme agli occupanti dell'altra autovettura, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, al Bambino Gesù e al Policlinico Tor Vergata. Intervenuti sul posto, oltre al 118, i carabinieri di San Cesareo. Le auto sono state sequestrate. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia. Disposti anche gli esami tossicologici. In corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente.