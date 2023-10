Roma, investita sulle strisce a Manziana: morte cerebrale per 15enne

È stata dichiarata la morte cerebrale per la 15enne investita da una auto sabato a Manziana, centro vicino Roma. Le condizioni della ragazza, travolta assieme ad un amico di 16 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono apparse subito gravissime. Per la 22enne che era alla guida della Citroen su via Braccianense, risultata negativa all'alcol test, l'accusa potrebbe aggravarsi in omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni ad investirli è stata una Citroen guidata da una 22enne che percorreva la via Braccianense e che è risultata negativa all'alcol test.