Roma, controlli in vista della Ryder Cup: 7 arresti e 4 denunce

Denunce e sanzioni

I carabinieri dello Scalo Termini hanno poi denunciato due cittadini italiani per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti dal questore, un cittadino italiano per l’inosservanza al Dacur (Daspo urbano) e un cittadino ungherese, senza fissa dimora trovato in possesso di un coltello con lama di 11 centimetri.

I militari della Compagnia Roma Centro, invece, hanno sanzionato amministrativamente due cittadini stranieri per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso un contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e una multa di 100 euro. Sanzionato anche un cittadino della Repubblica Ceca trovato in possesso di alcune dosi di hashish, detenute per uso personale, e cinque cittadini peruviani sorpresi in via Marsala mentre erano intenti al commercio ambulante abusivo di prodotti alimentari e non alimentari.

Sequestrate 165 confezioni di ghiaccioli, 50 vaschette di cibo cotto e posateria di plastica, con sanzioni amministrative totali per 5.165 euro. I carabinieri hanno infine segnalato all'Asl due attività commerciali in via Montebello e in via Calatafimi per riscontrate carenze igieniche.