Funerali Domenico De Masi, oggi cerimonia al Tempio di Adriano a Roma

Oggi a Roma è in programma una cerimonia laica d'addio per il sociologo Domenico De Masi, morto all'età di 85 anni il 9 settembre. Dalle 11 alle 16 sarà allestita la camera ardente presso il tempio di Adriano, in Piazza di Pietra. Alle 12 è prevista una commemorazione. Da Ravello, di cui De Masi è stato cittadino onorario, parteciperà il sindaco Paolo Vuilleumier con il gonfalone municipale.