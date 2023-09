Roma, turisti investiti: possibile nuovo drug test su conducente

L'uomo è risultato non negativo alla cocaina, ma non significa che al momento dell'incidente fosse sotto effetto della sostanza. Potrebbero quindi servire analisi di secondo livello che eventualmente saranno disposte dall'autorità giudiziaria

Potrebbero essere disposte dall'autorità giudiziaria ulteriori analisi in merito al drug test eseguito dal conducente dell'auto che ieri a Roma ha investito e ucciso due turisti irlandesi che stavano attraversando la strada sulla Cristoforo Colombo, all'altezza di via di Malafede. Il 54enne è infatti risultato non negativo alla cocaina, ma non significa che al momento dell'incidente fosse sotto effetto della sostanza. Nelle analisi svolte al Sant'Eugenio, ospedale dove l'uomo è stato ricoverato dopo l'impatto, non vengono infatti indicate le quantità di sostanza trovate e potrebbero quindi servire analisi di secondo livello che eventualmente saranno disposte dall'autorità giudiziaria.