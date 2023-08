Anagni, capretta uccisa a calci da un gruppo di 18enni dopo una festa

Leidaa: "Sporgeremo denuncia"

"Un gesto di pura, assoluta crudeltà, che merita di essere punito in proporzione alla gravità del fatto", commenta la presidente della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa) e dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, Michela Vittoria Brambilla. "Solo la famiglia e la scuola possono colmare le pesanti lacune educative che un tale comportamento evidenzia". "Al parlamento il compito di inasprire finalmente le pene per gli odiosi reati a danno degli animali. Spero che sia presto approvata la mia proposta di legge in tal senso, attualmente all'esame della commissione Giustizia della Camera. Se quel testo fosse già in vigore, i responsabili finirebbero in carcere e la diffusione del filmato su internet costituirebbe un'aggravante. In ogni caso Leidaa presenterà denuncia e si costituirà parte civile se, come auspicabile, si arriverà a processo", conclude Brambilla.