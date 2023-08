Crispiano, cane accoltellato da ragazzi perché voleva giocare con loro

Lifestyle

Ecco cosa bisogna fare. In primis, bisogna scegliere il giusto momento della giornata e fare attenzione ad alcuni particolari. Come ad esempio l'orario di uscita o il comportamento dell'animale durante la passeggiata

Sette consigli per portare a passo il cane con il caldo . In primis, bisogna scegliere il giusto momento della giornata e fare attenzione ad alcuni particolari: così si può continuare a fare la passeggiata giornaliera con il proprio cane, anche quando fa davvero molto caldo. Meglio evitare di portarlo a spasso durante le ore più calde della giornata, solitamente tra le 11 e le 16

Non solo. Prima di uscire, bisogna anche toccare l'asfalto con il dorso della mano per alcuni secondi. Se risulta troppo caldo, allora lo sarà anche per le zampe del cane. L'asfalto surriscaldato può causare ustioni e lesioni alle zampe delicate del cane. In alternativa, bisogna optare per prati o percorsi ombreggiati, dove il terreno è più fresco