Sette consigli per portare a spasso il cane con il caldo

2/7 ©Getty

Non solo. Prima di uscire, bisogna anche toccare l'asfalto con il dorso della mano per alcuni secondi. Se risulta troppo caldo, allora lo sarà anche per le zampe del cane. L'asfalto surriscaldato può causare ustioni e lesioni alle zampe delicate del cane. In alternativa, bisogna optare per prati o percorsi ombreggiati, dove il terreno è più fresco

Colpo di calore nel cane: i sintomi