San Diego, cane da guardia fa amicizia con il ladro

Il golden retriever anziché scacciare l'ospite indesiderato gli si è avvicinato in cerca di coccole

I filmati di una telecamera di sicurezza di San Diego, negli Stati Uniti, hanno ripreso le immagini di un ladro che si è introdotto all'interno di un garage per rubare una bicicletta del valore di 1300 dollari. L’uomo è stato colto in flagrante da un cane, presumibilmente da guardia, dei padroni di casa. Ma il golden retriever anziché scacciare l'ospite, gli si è avvicinato in cerca di coccole. Il ladro a quel punto si è messo a giocare con il cane, abbandonando, momentaneamente, la refurtiva.

Le parole affettuose del ladro

Nell'audio gli si sente dire "Se il cane migliore che conosca. Anche io ti voglio bene, tesoro", per poi aggiungere "il tuo padrone non dovrebbe lasciare la porta del garage aperta". Dopo qualche altra coccola il ladro prende la bicicletta e se ne va via.