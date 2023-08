Cronaca

A denunciare i problemi di sicurezza per commercianti e artigiani, con dati relativi al 2021, è la Cgia. Critica la situazione al Nord Italia: le province dove i negozianti sono più bersagliati sono Milano, Parma, Bologna, Rimini, Imperia, Firenze e Torino

Non è solo la crisi economica a tormentare commercianti e artigiani. Negozi e botteghe devono fare i conti anche con un serio problema di sicurezza: nel 2021 si sono registrati 56.782 furti, in crescita del 10,8% rispetto al 2000. Significa che in Italia si sono verificati 156 episodi del genere ogni giorno, 6,5 all’ora e uno ogni nove minuti. A denunciarlo è la Cgia