Siracusa, rapina in villa: proprietari sequestrati e minacciati. VIDEO

A Siracusa i carabinieri hanno arrestato quattro persone per una violenta rapina in villa, avvenuta nella zona Fanusa Arenella nel gennaio scorso. Come si vede nel video, i rapinatori sono entrati nell'abitazione armati e con il volto coperto da passamontagna, aggredendo le persone presenti (uno dei figli del proprietario e la fidanzata) immobilizzandole con delle fascette in plastica e imbavagliandole con del nastro adesivo. (RAPINA DELL'OROLOGIO A MILANO)