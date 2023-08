Incidente Roma, auto contromano sulla Cassia bis: coinvolto Lo Cicero

La dinamica

A provocare l'incidente un'automobile che viaggiava, a quanto si apprende a forte velocità, contromano sulla Cassia Bis all'altezza del chilometro 26. Durante la sua folle corsa il veicolo, intorno alle 11 di questa mattina, si è scontrato con tre mezzi. Delle tre persone ferite, solo una è stata trasportata in condizioni critiche con l'elisoccorso. Ad avere la peggio è stato un uomo di 44 anni, al volante di una Fiat Punto, trasportato in codice rosso con l'eliambulanza. Feriti in modo più lieve, invece, una donna di 55 anni a bordo in una Opel Corsa (portata all'ospedale San Pietro in codice giallo) e un 64enne che guidava una Peugeot 5008, che ha rifiutato l'ambulanza. Al lavoro ci sono i caschi bianchi del gruppo Cassia.