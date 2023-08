Roma, scoperto un arsenale in un furgone: dentro anche un kalashnikov

Mondo

Il Rapporto DODIG-2023-076, dell’Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa Usa, parla di materiali “not-combat-ready”, cioè non sempre adatti a essere impiegati sul campo di battaglia. La testata specializzata in questioni militari 'Analisi Difesa' segnala anche casi di mancata manutenzione su qualche lotto di materiale bellico, oltre che ordini mai partiti

Senza le armi occidentali , l’ Ucraina non ha speranza di resistere contro la Russia. Né tantomeno di vincere la guerra che ormai va avanti dal 24 febbraio 2022. I vertici di Kiev, a partire dal presidente Zelensky , lo hanno ribadito infinite volte. Non tutti i rifornimenti che sono però arrivati su suolo ucraino si sarebbero rivelati efficienti

La segnalazione era già arrivata alla fine dello scorso maggio, per mezzo del Rapporto DODIG-2023-076 dell’ Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa Usa , come scrive Analisi Difesa . Si parla di materiali “not-combat-ready” , cioè non adatti a essere impiegati sul campo di battaglia, ma anche di mancata manutenzione su qualche lotto di materiale bellico e ordini mai partiti

Il report Usa fa riferimento ad esempio ad alcuni pezzi di artiglieria, custoditi in un magazzino pre-posizionato in Kuwait, che la società Amentum Services, Inc. ha presentato al personale militare statunitense nel marzo 2022. Dovevano essere inviati a Kiev. Ma secondo i tecnici del Tank Automotive-Armament Command, erano in condizioni tali da poter “uccidere” chi le avesse usate per sparare. Simili considerazioni sarebbero emerse in riferimento a una partita di cannoni e ad altre armi