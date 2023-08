Roma, ferisce 35enne con un colpo di pistola: agente indagato

Il poliziotto, giunto in via Antonimina, in zona Anagnina, assieme a un collega dopo una segnalazione, ha sparato colpendo l'uomo a un fianco. Secondo quanto emerso i due agenti sarebbero stati aggrediti nonostante avessero intimato l'alt. La procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto