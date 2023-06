Droga, arrestati a Roma 2 ricercati. C'è anche complice ultrà Diabolik

Gli arrestati

Ben Maatoug era irreperibile dal 28 novembre del 2019 ed era stato dichiarato latitante il 27 gennaio del 2020 dal Tribunale di Roma. Era anche destinatario di un mandato di arresto Europeo a seguito del mancato rintraccio in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nel novembre 2019 dal Gip del Tribunale di Roma. È accusato di concorso continuato in associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, lesioni personali ed estorsione aggravata. È considerato responsabile dei traffici di droga nel quartiere "Borghesiana" della Capitale. In primo grado è stato condannato a 14 anni di reclusione con il rito abbreviato, poi ridotti a nove anni in appello. L'altro ricercato finito agli arresti, Marzio Sparapano, era irreperibile dallo scorso 19 maggio a causa del mancato rintraccio in occasione dell'esecuzione del provvedimento con cui la procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva disposto la carcerazione per l'espiazione della pena di un anno e quattro mesi dopo la condanna per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.