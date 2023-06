Incendio in una palazzina a Roma in zona Colli Aniene, un morto

Fiamme in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio oggi intorno alle 14. Il rogo sarebbe partito da un'auto che era parcheggiata sotto l'edificio, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Almeno 10 i feriti e 7 gli intossicati

Un incendio è divampato in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, in zona Colli Aniene, a Roma. E' successo oggi intorno alle 14. Nel rogo sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, una delle quali è deceduta mentre i feriti sarebbero 17 feriti, tra intossicati e ustionati. L'intervento è ancora in corso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia. (FOTO)