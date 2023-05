Sparatoria a Roma, ferito un uomo: la polizia ha aperto un'indagine

Un uomo di 56 anni, italiano e con precedenti, è stato ferito questo pomeriggio da colpi di arma da fuoco in via Irina Alberti, a Castel Romano, vicino a Roma . È stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non è in pericolo di vita: ha riportato ferite ad un braccio. Il fatto è avvenuto in una zona nei pressi di Cinecittà World, il parco di divertimenti della Capitale oggi era chiuso. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria e ha paerto un'indagine.

La precisazione di Cinecittà World

Cinecittà World Spa ha diffoso una nota sul fatto in cui specifica: "In relazione alla notizia di un ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano, Roma, si precisa che l’episodio non è avvenuto all’interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso". Nel comunicato si legge che "l’episodio, in base ai rilievi dell’autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso". La nota continua avvertendo che "ogni utilizzo all’interno di eventuali articoli, servizi, post o commenti che citi in modo illegittimo e non dovuto Cinecittà World sarà soggetto a diffida/querela a tutela del buon nome e dell’immagine del parco stesso. Per utilizzo improprio si intende l’uso di nome, foto e immagini del parco, riferimenti diretti ad attività dello stesso".