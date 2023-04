Roma-Feyenoord, nella Capitale previsti 1500 agenti in piano sicurezza

Massima allerta in vista della sfida di Europa League tra la Roma e il Feyenoord in programma domani allo stadio Olimpico

Massima allerta in vista della sfida di Europa League tra la Roma e il Feyenoord in programma domani allo stadio Olimpico. Durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza è stato messo a punto oggi il piano di sicurezza per i match, che prevede lo spiegamento di circa 1500 agenti delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. Controlli, di fatto, in vigore già da oggi nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali. Sorvegliati il centro storico e l'area della stazione Termini.