Roma-Feyenoord, stop definitivo ai biglietti per i tifosi olandesi

Il viceprefetto vicario della Capitale, Raffaela Moscarella, ha adottato, in vista della partita di Europa League in programma giovedì 20 aprile, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda

Divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori dell'Olimpico ai residenti in Olanda e chiusura del settore destinato alla squadra ospite. Questo quanto adottato dal viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile. Una iniziativa che era, di fatto, già stata annunciata nei giorni scorsi ma che ora ha i crismi dell'ufficialità. Una formalizzazione arrivata a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. Proprio ieri sui timori legati alla sfida con il club olandese aveva ribadito la preoccupazione il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. "Ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno", aveva affermato il primo cittadino aggiungendo di essere consapevole che "c'è sempre chi arriva lo stesso ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città".

Le due tifoserie si scontrarono nel 2015 nel centro di Roma

L'obiettivo, anche con l'eventuale massiccio spiegamento delle forze dell'ordine, è evitare quanto avvenne il 19 febbraio del 2015 quando il centro della Capitale venne invaso e devastato da migliaia di tifosi olandesi, hooligans che arrivarono ad assaltare e danneggiare anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Per quell'episodio quattro tifosi sono stati condannati a quattro anni. Una giornata drammatica con scontri con le forze dell'ordine che si consumarono nel 'salotto' di Roma, tra piazza del Popolo e all'interno di Villa Borghese. Armati di birre e alcolici circa seimila supporter olandesi si riversarono per le vie del centro storico e in preda all'ebbrezza "occupando" e bivaccando in piazza di Spagna. Ne nacque una vera e propria guerriglia urbana con il lancio di bottiglie e fumogeni: i poliziotti in assetto antisommossa intervennero con delle cariche sotto lo sguardo atterrito di turisti e residenti. A farne le spese il capolavoro del Bernini che venne danneggiata in modo grave e le immagini di quanto avvenuto fecero il giro del mondo. Resta quindi altissima l'allerta soprattutto per i rapporti tesi tra le due tifoserie, protagoniste di scontri anche in occasione della finale di Conference League, nel maggio dello scorso anno a Tirana.