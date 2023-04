Termovalorizzatore di Roma, inizio lavori previsto nel 2024

L'impianto destinato a bruciare i rifiuti della Capitale, con una capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate l'anno, sorgerà nei terreni di Santa Palomba ascolta articolo Condividi

Il termovalorizzatore di Roma si farà, e la sua progettazione procede serrata. Dalla decisione e dall'annuncio del sindaco Roberto Gualtieri, che sta lavorando come commissario di governo per il Giubileo, il progetto e i passaggi tecnici proseguono e l'impianto, destinato a bruciare i rifiuti della Capitale con una capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate l'anno, sorgerà nei terreni di Santa Palomba e secondo i piani del primo cittadino, diverrà operativo per il settembre del 2026.

L'iter del progetto A dicembre il Comune, dopo aver firmato l'ordinanza, ha emanato un avviso pubblico esplorativo, per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore, per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, ed esercizio, del polo impiantistico. Il termine dell'avviso arrivato il 1° marzo, ha così visto la presentazione da parte di Acea Ambiente della propria manifestazione di interesse. È stata quindi costituita un commissione di valutazione tecnica ed economica del progetto con durata di 60 giorni che scadranno tra meno di due settimane, il 30 aprile. Al termine di questo step, l'iter prevede che venga fatta la dichiarazione di pubblico interesse della proposta, dopodiché le strutture comunali prepareranno il bando che verrà pubblicato il 1° agosto, con scadenza al 30 ottobre.