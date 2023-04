Maltempo Roma, otto pazienti evacuati dall’ospedale Pertini

Da questa mattina la Capitale è interessata da forti piogge e temporali. Sono circa 200 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco. Otto pazienti del reparto di ortopedia dell’ospedale Pertini sono stati evacuati per allagamenti. Parziale chiusura della metropolitana

Disagi in metropolitana di Roma, chiusa una stazione

L'ondata di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina. L’Atac fa sapere, che "un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione", mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l'ingente quantità di acqua che entra dall'esterno.