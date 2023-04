2/7 ©Ansa

La grandinata è stata segnalata nell'entroterra, come a Ronco Scrivia, ma anche a Multedo, dove sono saltati anche alcuni tombini creando allagamenti, Pegli, Molassana, e in diverse altre zone di Genova e della Liguria, soprattutto a ponente. All'Aeroporto Cristoforo Colombo due voli in arrivo sono stati dirottati

Freddo e riscaldamenti accesi, nuove regole