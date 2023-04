Meteo, tempo instabile in Italia per almeno 10 giorni

Una perturbazione atlantica porta sull’Italia nuove precipitazioni, in particolare al Nord e al Centro. Nevicate sulle Alpi a quote piuttosto basse

Previsioni al nord

Domani al mattino si prevede tempo instabile tra Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto e Appennino Romagna con neve a quote medie, variabilità asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni sparsi e neve oltre i 900 -1000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori tirrenici tra Campania e alta Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole.