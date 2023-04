Maltempo, tornano neve e freddo: allerta gialla in 7 regioni

Secondo i meteorologi tutto il mese di aprile sarà caratterizzato da instabilità e maltempo. In queste ore temporali, grandine, freddo, vento e neve stanno colpendo l’Italia. Dipende dai cicloni, come quello che ha portato il maltempo due giorni al Centro-Nord. Ora una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Oggi è prevista una intensificazione dell'instabilità al Centro-Sud, specie sulle aree tirreniche, con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in particolar modo sui settori costieri. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.