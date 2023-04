Roma, falso allarme bomba alla scuola Marymount: studenti evacuati

Cronaca

Liceo Made in Italy, cos’è e quali materie si potrebbero studiare

Il tema è stato rilanciato dalla premier Giorgia Meloni in occasione del Vinitaly di Verona ma era già stato accennato in campagna elettorale. Secondo il governo, questo progetto punta a creare professionalità che operino per promuovere e difendere le eccellenze italiane nel mercato globale. Il 25 gennaio FdI ha depositato il disegno di legge 'Delega al Governo per l'istituzione del liceo del Made in Italy'

Italiano e matematica ma anche diritto, economia, lingue. Le materie di studio del futuro liceo del Made in Italy sono un mix tra i temi di base dei corsi tradizionali e l'apertura ad aree di studio ora trascurate o del tutto assenti nell'istruzione secondaria. "Stiamo pensando a un liceo del Made in Italy per valorizzare percorsi che speghino il legame che esiste tra nostra cultura, i territori e la nostra identità", ha spiegato la premier Giorgia Meloni al Vinitaly

Così, oltre a molte ore di italiano e matematica, chimica, scienze, lingue, filosofia e storia - soprattutto nel primo biennio - andranno via via aggiungendosi materie di diritto, economia, marketing e tutela del made in Italy oltre a studi sul mercato internazionale "per tutelare il brand italiano", alle politiche che servono per salvaguardarlo e alla conoscenza di come sono strutturate e lavorano le piccole e medie imprese italiane