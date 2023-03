Roma, imprenditore ubriaco e senza patente sfreccia sulla sua Ferrari

Un imprenditore romano è stato condannato a 8 mesi di reclusione per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami medici per verificare il suo stato di ebbrezza alcolica. L’uomo infatti guidava ubriaco, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e senza patente in giro per Roma a bordo di una Ferrari 458. Vedendolo sfrecciare per le strade della Capitale gli uomini della Polizia municipale lo hanno fermato, ma l’imprenditore, nella speranza forse di riuscire ad evitare la multa ha dichiarato di essere suo fratello. Il 46enne, però, non era nuovo a escamotage del genere, era la seconda volta in tre anni che provava a evitare conseguenze in quel modo. Ma i vigili urbani lo hanno smascherato e portato in giudizio per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Insomma lo ‘scherzetto’ è costato al noto imprenditore capitolino un procedimento giudiziario.