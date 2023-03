Tragedia a Frosinone, 27enne muore soffocato da un trancio di pizza

E' morto soffocato da un trancio di pizza che aveva appena ingerito durante il pranzo. Questa la causa della morte di un giovane di 27 anni residente ad Aquino, comune della provincia di Frosinone. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi dei genitori del ragazzo che non sono riusciti ad intervenire per salvarlo. Inutili sono stati anche i soccorsi da parte del personale Ares 118. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.