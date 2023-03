Regione Lazio, presentata la nuova giunta: 5 uomini e 5 donne

Rocca: "Terrò delega sanità, voglio metterci la faccia"

"Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà", ha sottolineato il presidente della Regione Lazio alla conferenza di presentazione della giunta. "Intendo governare il processo sanitario e non farmi governare. Si sta già lavorando sui tempi di attesa in sanità e rimuovere nei primi 100 giorni la situazione orribile che si vive nei pronto soccorso della nostra regione'', ha aggiunto Rocca. "Per capire se la Regione Lazio ha bisogno di nuovi letti, bisogna prima capire se gli attuali sono sfruttati e se tutto il privato accreditato mette a disposizione tutti i posti dichiarati - ha sottolineato -. C'è questa pessima abitudine per la quale di fine settimana non si dimette, c'è un picco epidemiologico evidentemente nel week end, dovrò chiedere aiuto ai miei amici all'Oms" ha ironizzato il presidente.