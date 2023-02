Ecco, dai dati del Viminale, come sarà composto il nuovo Consiglio regionale del Lazio. I dati e il riparto, come sottolinea il sito del ministero e come riporta anche l’Ansa, sono comunque ancora provvisori: 5.299 sezioni su 5.306, con alcune sezioni mancanti a Colleferro (RM), Torrice (FR), Cervaro (FR), Piglio (FR) e Fabrica di Roma (VT), i cui atti sono stati inviati all'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni. Inoltre bisognerà considerare eventuali rinunce che potrebbero far scattare, nei prossimi giorni, i relativi subentri che potrebbero modificare l'elenco dei nominativi (LO SPECIALE DI SKY TG24).