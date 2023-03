Uomo accoltellato in strada a Guidonia, si cercano gli aggressori

Il 35enne, ferito alla spalla, è stato trasportato nell'ospedale dì Monterotondo ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato ieri sera a Guidonia, comune alle porte di Roma. Sono in corso le indagini della polizia per risalire agli aggressori.

L'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta in strada. La vittima è stata ferita alla spalla, poi gli aggressori si sono dati alla fuga. Il 35enne è stato trasportato nell'ospedale dì Monterotondo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.