Si sente male sul treno, specializzanda in medicina gli salva la vita

Milano, ragazzo ha un infarto su un tram: infermiere gli salva la vita

Ines Carrato, originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, laureata lo scorso anno in medicina al Campus ed ammessa al corso di specializzazione di medicina d'emergenza e urgenza nello stesso ateneo, lo scorso 6 marzo è salita a bordo di un treno "in partenza da Roma per raggiungere mio fratello a Milano", ha spiegato la ragazza. "E su quel treno mi sono trovata per caso perché ho cambiato il biglietto, anticipando la partenza – ha aggiunto – Poco prima di Firenze dall'altoparlante hanno chiesto la presenza di un medico alla carrozza 3 – ha proseguito Ines nel suo racconto – e mi sono subito recata sul posto. Ho trovato un uomo seduto sulla poltrona colto da un malore, che era già assistito da due colleghi: un neurologo e un medico di medicina generale. Pochi minuti dopo il passeggero si è accasciato, scivolando dalla poltrona e ho deciso di praticare all'uomo un massaggio cardiaco. Si è ripreso subito dopo". A Firenze l'uomo è sceso dal treno per recarsi in ospedale: "Non ricordo il suo nome - conclude - ma solo quel grazie che ha pronunciato appena si è ripreso".