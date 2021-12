Milano, ragazzo ha un infarto su un tram: infermiere gli salva la vita

Nel tardo pomeriggio di lunedì Paul Azarcon, infermiere 31enne di origine filippina e futuro medico di origine filippina, a bordo di un tram a Milano vede un 25enne in arresto cardiaco e interviene salvandogli la vita, in tempo per l’arrivo dell’ambulanza. La notizia è riportata dall’edizione milanese del Corriere della Sera.

La vicenda

Il 31enne è un futuro medico che dal 2012 studia e lavora ad Amburgo e si trova a Milano ospite dell’amico Jay Retuta, titolare di una scuola d’inglese in città. Il quotidiano racconta che l’uomo, salito sul tram 9 in direzione Duomo per andare a cena insieme all’amico, nota un 25enne seduto accanto a loro che si accascia a terra e comincia ad avere le convulsioni, faticando a respirare. L’infermiere intuisce che si tratta di un infarto e interviene subito per praticare un massaggio cardiaco. Il giovane ha ripreso conoscenza e l’uomo gli è stato accanto fino all’arrivo dell’ambulanza. L’amico, in tutto ciò, decide di raccontare il gesto del 31enne scattando una foto del salvataggio e inviandola alla pagina Instagram “Milano bella da Dio”, che la rilancia nelle proprie stories divulgando così la notizia. Il 31enne dichiara poi al Corriere della Sera di volere notizie sul giovane e magari poterlo incontrare.