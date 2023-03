5/7 ©Ansa

Il Museo di Roma in Trastevere celebra la genialità di Armando Trovajoli in una grande mostra a cura di Mariapaola Trovajoli, Alessandro Nicosia, Federica Nicosia. In programma dall'11 marzo al 14 maggio, la mostra, dal titolo "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica", riunisce una ricca collezione di documenti, foto, video e oggetti grazie ai quali è possibile ripercorrere l'itinerario di una carriera straordinaria che tocca la memoria collettiva