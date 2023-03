Checco Zalone, lo spettacolo "Amore + IVA" sbarca a Matera: le date

Musica, racconti e risate

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, “Amore+IVA” è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie sono accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Nel suo spettacolo non mancano riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. E ovviamente non mancherà nemmeno il coinvolgimento del pubblico. I sono in vendita a partire da oggi, venerdì 3 marzo, sulle piattaforme online TicketOne e TicketSms.