Roma, fermato un uomo per accoltellamento filippino a Valle Aurelia

Un uomo è stato fermato in relazione dell'omicidio di Michael Lee Pon, 50enne filippino, avvenuto a Roma domenica sera a poca distanza dalla stazione Valle Aurelia . Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un connazionale di 43 anni accusato di omicidio volontario. Insieme a lui è indagato per la stessa accusa il figlio, un 16enne.

Il fermo

Il fermo è stato disposto dalla procura di Roma che coordina le indagini affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. Le indagini, secondo quanto si apprende, hanno consentito di acquisire una serie di elementi significativi a carico del 43enne che si è presentato ieri assieme al figlio 16enne, anche lui indagato, nella stazione dei carabinieri di Tor Vergata per costituirsi. I militari dell'Arma hanno contattato i colleghi della Polizia di Stato, titolari delle indagini, per il trasferimento in Questura dell'uomo poi fermato su provvedimento dei magistrati. Si segnala la sinergia tra forze di polizia che ha portato all'arresto in tempi celeri.