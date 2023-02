Roma, accoltellamento vicino alla stazione Valle Aurelia: muore 50enne

L'uomo deceduto è un cittadino filippino che stato aggredito da più persone in via Anastasio, vicino alla metropolitana. Sul posto la polizia, che indaga per rintracciare l'assassino

Ancora una persona accoltellata a morte a Roma. L'omicidio è avvenuto questa sera in via Anastasio II, nelle vicinanze della stazione della metropolitana a Valle Aurelia. A perdere la vita un 50enne filippino, deceduto a causa delle ferite causate da una arma da taglio. Sono in corso le indagini della polizia, intervenuta con gli agenti delle volanti sul posto. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe subito poco prima un'aggressione da un gruppo di persone e sarebbe stato ucciso nel corso di una lite con diversi soggetti. Non è ancora chiaro se si trattasse di suoi connazionali.