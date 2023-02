Militare morto a Roma dopo aggressione in strada, c'è un sospettato

La polizia avrebbe individuato un 30enne in passato finito in carcere per spaccio di droga

C’è un sospettato per l'omicidio del caporale maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo essere stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato 11 febbraio a Centocelle. La polizia avrebbe individuato un 30enne originario della Tunisia in passato finito in carcere per spaccio di droga. Del caso si occupano i poliziotti della Squadra Mobile.

Caccia all’uomo

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, dopo la violenta aggressione il sospettato sarebbe stato visto fuggire via insieme a un complice a bordo di una utilitaria. Il militare 44enne era stato raggiunto dai soccorritori, allertati da alcuni passanti, intorno alle 2.30 di sabato vicino alla propria auto, parcheggiata in via dei Sesami. All’arrivo dei sanitari era privo di conoscenza e presentava un taglio al sopracciglio e una profonda ferita dietro la nuca. Ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I, ieri pomeriggio è stata decretata la morte cerebrale del 44enne.

Il movente

Ancora da chiarire il movente: la pista più accreditata è quella della lite per viabilità, ma le indagini proseguono. Per fare luce sull'accaduto sono al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona. Al militare non è stato portato via il portafoglio e i poliziotti hanno anche ritrovato il suo cellulare.